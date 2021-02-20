طائرات F16 العراقية تُسند عمليات الطارمية بضربات جوية ورعب يصيب سكان ديالى

شفق نيوز/ نفذت طائرات F16 العراقية، يوم السبت، ضربات جوية لإسناد عمليات الطارمية التي انطلقت صباح اليوم.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، القوة الجوية العراقية بواسطة طائرات F_16 نفذت اربع ضربات لاسناد قطعات قيادة عمليات بغداد خلال عملياتها التي تنفذها في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

واضافت أن "العمليات لا تزال مستمرة". من جانبه افاد مصدر محلي في صلاح الدين اليوم السبت، بقيام الطيران الحربي وبإسناد من طيران التحالف الدولي بقصف اهداف لداعش في اطراف قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة الضربات لم تتضح حتى الان وان القصف مستمر وسط رعب كبير واهتزاز للمساكن في مناطق اطراف قضاء الخالص وناحية جديدة الشط في ديالى المحاذية لقضاء الطارمية والتي يفصل بينهما نهر دجلة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بضرورة إدامة عمليات ملاحقة "الفلول الارهابية" في قضاء الطارمية الذي شهد صباح اليوم مقتل ما يسمى بـ"والي الطارمية والمفتي الشرعي"، في كمين محكم.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، اليوم السبت، مقتل ما يسمى بـ”والي الطارمية والمفتي الشرعي”، في كمين محكم شمال بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز اليوم إن قوة من فوج الطارمية التابع للحشد اشتبكت مع مجموعة من داعش، أسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة عناصر من التنظيم.

وأشار البيان إلى سقوط ثلاث ضحايا من مقاتلي الفوج وإصابة أثنين آخرين.