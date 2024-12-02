طائرات F16 العراقية توجه ضربة جوية لمفرزة داعشية بمحافظة صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتنفيذ قصف جوي شرق تكريت بمحافظة صلاح الدين، مستهدفاً مفرزة إرهابية لعناصر تنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطيران العراقي قصف عدداً من المواقع يعتقد فيها عدد من عناصر داعش الارهابي في حاوي ام اللبن جنوب جسر الزرگه شرق تكريت بمحافظة صلاح الدين".

ولفت المصدر إلى أن "الطيران لا يزال يتواجد في المنطقة، ومستمر بتنفيذ عملياته".

وبين المصدر أن "العملية تم تنفيذها وفقاً لمعلومات مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف"، مؤكداً أن "طائرات من نوع F16 هي من نفذت الضربة الجوية، مستهدفة مفرزة إرهابية".