طائرات F16 العراقية تنفذ ضربات جوية "ناجحة" ضد كهف "داعشي" في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، تنفيذ ضربات جوية "ناجحة" ضد كهف لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صقور الجو الأبطال نفذوا بواسطة طائرات F_16 ضربة جوية ناجحة، استهدفت خلالها كهف بداخله عناصر من عصابات داعش الإرهابية لداعش في منطقة التون كوبري ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك".

واوضحت ان "ذلك جاء بناءً على معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".