طائرات F16 العراقية تقصف موقعا بديالى وتقتل "ارهابيين" (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، قصف طائرات اف 16 العراقية "هدف مهم" تابع لتنظيم "داعش" بمحافظة ديالى، مشيرة الى مقتل "إرهابيين".

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها قطعاتنا الأمنية والجهد الاستخباري الدقيق والتعامل الفوري مع المعلومات تمكن جهاز الامن الوطني وبتخطيط واشراف خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن هدف مهم".

وأضاف البيان أن "طائرات F_16 نفذت ضربة جوية في منطقة العبارة في محافظة ديالى لاستهداف هذا المكان، وبالساعة 500 خرجت قوة من ابطال لواء 21 شرطة اتحادية ومفارز الامن الوطني بالقاطع لتفتيش مكان الضربة وعثرت على جثتين من عناصر داعش، وبندقيتين ام 16، ومسدس، ورمانة يدوية".