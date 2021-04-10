طائرات "F16" العراقية تغير على داعش في سلسلة جبال حمرين

شفق نيوز/ شنت الطائرات الحربية العراقية يوم السبت غارات جوية استهدفت بها مواقع لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إنه بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران القوة الجوية من خلال طائرات F_16 العراقية ، ضربة جوية غرب سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى.

ووفقا للبيان فإن الضربات أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين وقتل عدد منهم داخل هذا الوكر، وقد شاهد عناصر في طيران القوة الجوية عناصر من عصابات داعش الإرهابية وهم يحاول التخفي داخل هذا الوكر قبل هذه الضربة.