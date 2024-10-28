طائرات F16 العراقية تشن ضربات جوية على معاقل داعش شرق صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، مساء يوم الاثنين، أن طائرات "F16" العراقية نفذت ضربات جوية متعددة على مواقع عناصر تنظيم داعش في الحدود المشتركة بين تكريت وكركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "معلومات استخبارية دقيقة وفرتها الاجهزة الامنية ومن خلالها نفذت طائرات "F16" العراقية سلسلة غارات على مواقع داعش في سلسلة جبال حمرين الواقعة شرق صلاح الدين حيث ان الضربات اسفرت عنها تدمير عدد من المضافات".

وأكد المصدر أن "حجم الخسائر لم تعرف حيث نفذت قوات عراقية عمليات عسكرية في المنطقة لغرض ملاحقة ما تبقى من عناصر التنظيم الارهابي ولم يحدد ما إذا كان هناك قتلى من داعش اثر الضربات المتكررة على مواقع تواجد تنظيم داعش".

وتابع المصدر؛ أن "منطقة الضربات هي ضمن مهام اللواء 88 من قوات الحشد الشعبي التي تتولى مهام حماية المنطقة وضمن قاطع مسؤولياتها".

ولاحقاً؛ اكدت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "قيام طائرات F16 بقصف مضافة للإرهابيين عبارة عن كهف في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك بداخله عناصر إرهابية".