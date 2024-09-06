طائرات F16 العراقية تستهدف وكراً لداعش في ديالى وتقتل 3 إرهابيين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، استهداف وكر لتنظيم داعش ضمن قاطع عمليات ديالى، بواسطة طائرات F16 العراقية، نتج عنها مقتل 3 إرهابيين، وتدمير كل الأسلحة والمعدات التي بداخله.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت "استمراراً للعمل الأمني الذي تقوم به القوات المسلحة في ملاحقة من تبقى من عناصر داعش الإرهابي، ومن خلال الجهد الاستخباري والفني المميز الذي تقوم به مديرية الاستخبارات العسكرية ومنذ ثلاثة أيام، بتخطيط ومتابعة وإشراف من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".

وأوضحت أن "عند الساعة 1900 من اليوم الجمعة، وبعد إكمال جميع المتطلبات وتحديد الأهداف، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F16 ضربة جوية ناجحة في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى استهدفت وكراً للإرهابيين بداخله مفرزة إرهابية مكونة من 3 عناصر تم قتلهم، وتدمير كل الأسلحة والمعدات التي بداخله".