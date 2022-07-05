طائرات F16 العراقية تستهدف كهفين في جبال حمرين

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ طائرات F16 العراقية ضربتين جويتين، استهدفتا وكراً "للإرهابيين" وكهفين في جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "حماة سماء الوطن نفذوا من خلال طائرات F_16 العراقية ضربتين جويتين، استهدفتا وكر للإرهابيين وكهفين في جبال حمرين"، موضحة أن ذلك جاء وفق "معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وبينت أن "قوة من فوج جهاز مكافحة الإرهاب/كركوك خرج لتفتيش المكان المستهدف"، مؤكدة أن "التنسيق والتعاون العالي بين مفاصل الأجهزة الأمنية مازال هو صاحب الكلمة الفصل في العمليات الاستباقية".

وأشار البيان ايضا الى ان "القطعات الأمنية مستمرة في عملياتها النوعية والاستباقية في مختلف مناطق البلاد وتسخير الإمكانات من أجل القضاء التام على عناصر الإرهاب التي لا مكان لها على أرض العراق".