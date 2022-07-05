سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طائرات F16 العراقية تستهدف كهفين في جبال حمرين

Category: أمـن

Date: 2022-07-05T08:07:44+0000
طائرات F16 العراقية تستهدف كهفين في جبال حمرين

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ طائرات F16 العراقية ضربتين جويتين، استهدفتا وكراً "للإرهابيين" وكهفين في جبال حمرين. 

وقالت الخلية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "حماة سماء الوطن نفذوا من خلال طائرات F_16 العراقية ضربتين جويتين، استهدفتا وكر للإرهابيين وكهفين في جبال حمرين"، موضحة أن ذلك جاء وفق "معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وبينت أن "قوة من فوج جهاز مكافحة الإرهاب/كركوك خرج لتفتيش المكان المستهدف"، مؤكدة أن "التنسيق والتعاون العالي بين مفاصل الأجهزة الأمنية مازال هو صاحب الكلمة الفصل في العمليات الاستباقية".

وأشار البيان ايضا الى ان "القطعات الأمنية مستمرة في عملياتها النوعية والاستباقية في مختلف مناطق البلاد وتسخير الإمكانات من أجل القضاء التام على عناصر الإرهاب التي لا مكان لها على أرض العراق".

related

ضربة جوية تُجهز على عنصرين من "داعش" في جبال حمرين

Date: 2022-02-15 18:20:09
ضربة جوية تُجهز على عنصرين من "داعش" في جبال حمرين

F16 العراقية تدمر مواقع لتنظيم داعش في جبال حمرين

Date: 2021-02-11 10:07:41
F16 العراقية تدمر مواقع لتنظيم داعش في جبال حمرين

الشروع بعملية أمنية من خمسة محاور بالمناطق المحصورة بين طريق كركوك - بغداد

Date: 2021-12-26 06:16:20
الشروع بعملية أمنية من خمسة محاور بالمناطق المحصورة بين طريق كركوك - بغداد

إف-16 العراقية تستهدف اوكار داعش في جبال حمرين

Date: 2021-03-10 17:34:25
إف-16 العراقية تستهدف اوكار داعش في جبال حمرين

ضربة جوية تستهدف ثلاثة تجمعات لداعش في جبال حمرين

Date: 2021-12-11 19:51:20
ضربة جوية تستهدف ثلاثة تجمعات لداعش في جبال حمرين

إنطلاق عملية أمنية من ستة محاور في سلسلة جبال حمرين .. صور

Date: 2021-12-12 06:43:57
إنطلاق عملية أمنية من ستة محاور في سلسلة جبال حمرين .. صور

طائرات F-16 العراقية تستهدف وكراً يحوي ستة عناصر من داعش في نينوى

Date: 2022-01-30 15:01:52
طائرات F-16 العراقية تستهدف وكراً يحوي ستة عناصر من داعش في نينوى

الدفاع العراقية توجه بإعادة المفسوخة عقودهم والالتحاق فورا بوحداتهم

Date: 2019-10-06 19:06:18
الدفاع العراقية توجه بإعادة المفسوخة عقودهم والالتحاق فورا بوحداتهم