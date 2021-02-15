طائرات F16 العراقية تدك أهدافاً منتخبة في جبال حمرين

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، بأن طائرات F16 العراقية قصفت أهدافاً منتخبة في جبال حمرين.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "طائرات F16 العراقية نفذت ضربتين جويتين ضد أهداف منتخبة في سلسلة جبال حمرين (ضمن قاطع عمليات صلاح الدين)، مبينة أن الضربتين اسفرتا عن تدمير أوكار للإرهابيين.

واشار البيان الى أن العملية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة.

وفي بيان لاحق قالت خلية الإعلام الأمني، إن القوات الامنية تواصل ملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية ، من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق من قبل قيادة العمليات المشتركة.

وأوضحت أنه بعملية نوعية متميزة وجه طيران الجيش خمسة ضربات جوية دقيقة، استهداف فيها عناصر عصابات داعش في بحيرة حمرين، دون مزيد من التفاصيل.