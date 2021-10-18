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طائرات F_16 والسيخوي العراقية تنفذ ضربات جوية في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-10-18T07:51:49+0000
طائرات F_16 والسيخوي العراقية تنفذ ضربات جوية في كركوك

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الامني، يوم الاثنين، بأن طائرات F_16 والسيخوي 25 العراقية نفذت ضربات جوية استهدفت مقاراً لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك.  

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 والسيخوي 25 نفذ، اليوم، ضربات جوية، استهدفت خلالها أوكار للإرهابيين في وادي شاي بمحافظة كركوك، مبينة أن تلك الضربات تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

وأضافت أن قوة من فرقة المشاة الآلي الثامنة خرجت اثر الضربات لتفتيش المكان المستهدف وعثرت على خمسة أوكار تم استهدفها تحتوي مواد طبية واخرى غذائية وافرشة واغطية وخلية شمسية ونضائد وكاميرا.

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