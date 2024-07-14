طائرات F-16 تنسف وكراً لتنظيم داعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد، تدمير وكر لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، عبر طائرات F-16 التابعة لقيادة القوة الجوية.

وذكرت القيادة في بيان: أنه "تم رصد الوكر وبداخله عناصر إرهابية، حيث تمكن صقور الجو بواسطة طائرات F_16 التابعة لقيادة القوة الجوية وفقاً لهذه المعلومات المؤكدة من استهداف هذه الوكر، وتدميره بالكامل على رؤوس العناصر الإرهابية".

وأضاف أن ذلك جاء عقب: "العملية الأمنية الناجحة التي نفذت في ناحية (قره هنجير) شرق كركوك يوم الأحد، من قبل القطعات الأمنية في محافظة السليمانية، والتي أسفرت عن قتل أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية وإلقاء القبض على إرهابي آخر، ومن خلال التحقيق معه فقد اعترف بوجود وكر مهم لعناصر داعش في جبال بلكانه ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين، وبالتنسيق العالي بين جهاز الأمن الوطني واسايش إقليم كوردستان العراق وبإشراف ومتابعة وتخطيط خلية الاستهداف الجوي التابعة لقيادة العمليات المشتركة واستخدم الموارد الفنية".