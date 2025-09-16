طائرات F-16 العراقية تدمر "وكراً إرهابياً في وادي الشاي بكركوك.. فيديو

شفق نيوز- كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، تدمير وكر مهم لتنظيم "داعش"، في وادي الشاي بمحافظة كركوك بضربة جوية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعملية نوعية وبجهد استخباري مميز تمكنت طائرات F_16 العراقية من تدمير أحد الأهداف المهمة وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة.

وأشار البيان، إلى أن الطائرات استهدفت وكراً للعناصر الإرهابية في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، ما أدى إلى تدميره بالكامل وقتل العناصر الارهابية التي بداخله .