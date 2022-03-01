طائرات F-16 العراقية تنفذ ضربات جوية على اهداف تابعة لداعش في الانبار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام يوم الثلاثاء، عن مقتل 3 عناصر من تنظيم (داعش) بعمليات قصف جوي بطائرات الـ" اف 16"، في محافظة الانبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بناءً على المعلومات الاستخبارية الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة تابعة لعصابات داعش الإرهابي في محافظة الانبار في منطقـة شعيب الضايع ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة أدت الى مقتل احد عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت الخلية في بيانها أن "طائرات F_16 العراقية نفذت ضربتين جويتين أسفرتا عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية في المكان ذاته"، حيث بلغ حيث بلغ عدد القتلى 3 عناصر من العصابات الإرهابية"، مبينة أن "هذه العمليات المتواصلة لملاحقة بقايا عناصر العصابات الإرهابية ، مسنودة بالجهد الاستخباري".

وتابعت خلية الإعلام الأمني في بيانها؛ ان "هذه العمليات الاستباقية تأتي للقضاء على العناصر الإرهابية وعدم اعطاء فرصة لها لإيجاد ملاذات آمنة".