طائرات F-16 العراقية تغير على 3 أوكار لـ"الإرهابيين" في كركوك

شفق نيوز/ نفذت طائرات F-16 العراقية، يوم الثلاثاء، غارات على 3 أوكار لـ"الإرهابيين" في وادي زغيتون بمحافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة سخّرت جهودها بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة الامنية المعنية لمتابعة أماكن تواجد العناصر الإرهابية ورصد اوكارها، حيث زودت الأبطال في طيران القوة الجوية بمعلومات مهمة عن وجود ثلاثة أوكار للإرهابيين في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات المقر المتقدم في كركوك، حيث دك الشجعان في صقور الجو بواسطة طائرات F_16 هذه الأوكار الثلاثة".

ونوهت الخلية الى ان "القطعات الامنية ستشرع بتفتيش المكان المستهدف".