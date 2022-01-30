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طائرات F-16 العراقية تستهدف وكراً يحوي ستة عناصر من داعش في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-01-30T15:01:52+0000
طائرات F-16 العراقية تستهدف وكراً يحوي ستة عناصر من داعش في نينوى

شفق نيوز / نفذت طائرات F-16 العراقية، يوم الأحد، غارة جوية على وكراً يحوي ستة عناصر من عناصر داعش ضمن محافظة نينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة، أن "صقور القوة الجوية وبواسطة طائرات F_16 العراقية نفذوا ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات داعش مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم في إحدى التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث تم قتلهم جميعاً".

وأوضحت الخلية، أن "العملية نفذت بتخطيط وبإشراف من قيادة العمليات المشتركة، وبعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات نينوى وتكثيف جهودها للوصول إلى أوكار الإرهابيين".

وأضافت أن "القوات الأمنية مستمرة في القصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتواصل قطع أوصالهم (...)".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أفادت مساء أمس، بمقتل 9 مسلحين من داعش، من المتورطين في الهجوم على الجيش العراقي بناحية العظيم في ديالى.

وفي 21 كانون الثاني/يناير الجاري، شن داعش هجوما عنيفا على قوات الجيش العراقي في ناحية العظيم ما أوقع 11 ضحية في صفوفها.

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