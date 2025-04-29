طائرات ورادارات وتسلم رئاسة الناتو.. وزير الدفاع العراقي في فرنسا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، بحث وزيرها ثابت العباسي، في زيارته إلى فرنسا، تسلم الأخيرة مهام رئاسة بعثة حلف الناتو في العراق الشهر المقبل، وتفاصيل عقد طائرات نوع "كراكال" المروحية ورادارات الدفاع الجوي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الدفاع ثابت العباسي، وصل إلى الجمهورية الفرنسية، يوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يرافقه وفد من كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع".

وأضاف البيان، أن "الوزير العباسي التقى بنظيره الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، في مقر وزارة الدفاع الفرنسية، وجرى خلال اللقاء بحث العديد من المواضيع أهم ما يتعلق بالوضع الأمني الإقليمي، ودور التحالف الدولي في العراق، كما تم التباحث بدورة بعثة حلف الناتو في العراق خاصة وأن جمهورية فرنسا ستستلم مهام رئاسة بعثة حلف الناتو في العراق خلال شهر أيار/مايو المقبل، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة ما يتعلق منها بالجانب الأمني".

وتابع، "كما بحث الطرفان تفاصيل العقد المبرم بين وزارتي الدفاع العراقية والفرنسية والخاص بتجهيز قيادة طيران الجيش العراقي بعدد من طائرات نوع كراكال، إضافة إلى متابعة تنفيذ العقد الخاص بتجهيز قيادة الدفاع الجوي العراقي برادارات الدفاع الجوي".