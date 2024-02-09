طائرات مسيرة تابعة للسفارة الامريكية تجوب سماء العاصمة بغداد للمراقبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، ليل الجمعة على السبت، أن طائرات مسيّرة تابعة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحلق وبشكل مستمر في سماء العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تلك الطائرات والتي عددها 6 تحلق بالقرب من مبنى السفارة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين للتصوير والمراقبة تحسبا من هجمات متوقعة قد تشنها الفصائل المسلحة ردا على عملية الاغتيال التي طالت القيادي في كتائب حزب الله "أبو باقر الساعدي".

من جهتهم قال شهود عيان يسكنون قريبا من المنطقة الخضراء، ان الطائرات لها ضجيج بات يزعجهم.