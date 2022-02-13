طائرات أف-16 العراقية تدمر وكراً "مهماً" لداعش في كركوك

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، يوم الأحد، تدمير وكر "مهم" تابع لعناصر داعش، بضربة جوية لطائرات أف-16 العراقية، في وادي ازغيتون ضمن محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الضربة الجوية نُفذت وفقاً لمعلومات استخبارية من جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة"، لافتة إلى أن "تفاصيل وافية عن نتائج هذه الضربة ستعلن لاحقاً".

وأشارت إلى أن "العصابات الإرهابية تحاول إيجاد ملاذات آمنة لها في الوديان ومناطق أخرى، واهمة إنها ستكون بعيدة عن أعين قوات الأمن العراقية".

وأوضحت الخلية، أن "قوات الأمن مستمرة في تعقب العناصر الإرهابية في مختلف المناطق، وستعمل على إنهاء تواجدها على أرض العراق (...)".