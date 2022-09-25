طائرات أف-16 العراقية تدمر وكراً لداعش في بحيرة حمرين

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، تنفيذ ضربتين جويتين لطائرات أف-16، استهدفت وكرا بداخله عنصران من تنظيم داعش في بحيرة حمرين ضمن محافظة ديالى.

وذكرت الخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية الاستخبارات العسكرية تواصل وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، رصدها لتحركات عناصر عصابات داعش الإرهابية، اذ تمكنت من رصد عنصرين من داعش داخل وكر قرب بحيرة حمرين في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

وأضافت أن الاستهداف تم بعد "تزويد طائرات القوة الجوية العراقية البطلة بهذه المعلومات، التي بدورها نفذت ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 على هذا الوكر وبداخله هذه العناصر الإرهابية".

وفي السياق، لفتت الخلية، إلى أن "قوة أمنية أجرت عملية تفتيش المكان المستهدف، وأن تقاطع المعلومات الاستخبارية الدقيقة حقق الأهداف المرسومة من قبل القيادات الأمنية".