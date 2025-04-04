طائرات "سزنا كرفان" تنفذ ضربة جوية في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، مساء الجمعة، تنفيذ ضربة جوية بواسطة طائرات "سزنا كرفان"، مستهدفة عجلة مفخخة بداخلها كميات من الأسلحة والاعتدة والمواد المتفجرة تابعة لعناصر داعش، في محافظة الأنبار.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نقلته عن قيادة العمليات المشتركة، إنه "في عملية نوعية اختصاصية امتازت بالدقة في الأداء وجاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة من الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تم اليوم الجمعة رصد عجلة مفخخة بداخلها كميات من الأسلحة والأعتدة والمواد المتفجرة تابعة لعناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء راوه ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة".

وتابعت: "على إثر هذه المعلومات الدقيقة نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات سزنا كرفان ضربة جوية ناجحة أسفرت عن تدمير العجلة بالكامل".