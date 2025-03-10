طائرات درون وأسلحة وجوازات بدون تخويل.. نتائج ممارسات أمنية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة متنوعة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "من بين المعتقلين منتحل صفة ضابط وآخر ضبط بحوزته (124 جواز سفر) بدون تخويل، وآخرين بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، التزوير)".

وأضافت أن "الممارسات الأمنية نتج عنها ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة، وطائرتي درون بدون موافقات رسمية وكميات من الأدوية مختلفة الأنواع".

وأشارت القيادة، إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية، لافتة إلى أن الممارسات الأمنية لمفارز القيادة شملت جانبي الكرخ والرصافة".