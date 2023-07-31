طائرات حربية ومسيرة لحماية أبراج الطاقة "المحرمة" في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في صلاح الدين، يوم الإثنين، بإقرار خطة امنية لحماية أبراج الطاقة الكهربائية تتضمن الاستعانة بطائرات حربية ومسيرة.

وقال مدير ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي شمال غربي صلاح الدين عزام كامل طويسان لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أبراج نقل الطاقة الكهربائية بين ناحية الصينية وقضاء حديثة في الأنبار وبمسافة أكثر من 30 كم خارج السيطرة والحماية الامنية ما يجعلها عرضة للاستهداف من قبل الجماعات الإرهابية والتخريبية".

واكد طويسان ان "السلطات الامنية اقرت خططاً امنية باستخدام الطائرات الحربية والطائرات المسيرة لحماية الأبراج في المناطق المحرمة الخارجة عن التواجد الأمني بعد تسجيل حادثي استهداف أبراج الطاقة بين حدود صلاح الدين وقضاء حديثة في الأنبار".

ونوه الى "وجود مخططات ارهابية لاستهداف أبراج الكهرباء مستغلة الفراغ الأمني وارتفاع درجات الحرارة وأزمة الكهرباء المتفاقمة لتنفيذ مخططات اجرامية".

ولم يستبعد طويسان "ضلوع أياد منتفعة بأعمال ضرب وتدمير الابراج الكهربائية للحصول على مكاسب ومنافع على حساب معاناة المواطن ومصالحه المعيشية".

وعلق مدير ناحية الصينية على عمليات ضبط 16 عبوة قائلا، إن "العبوات ضبطت في مناطق محرمة وخالية من القطعات الامنية وغير مؤمنة فيما تفرض الاجهزة الامنية سيطرتها على الابراج في مناطق وقواطع مسؤولياتها بشكل محكم".

وخلال الـ 72 ساعة الماضية عاد مسلسل استهداف ابراج الطاقة الى صلاح الدين بالتزامن مع انهيار وتردي المنظومة الوطنية الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة.

ولم تسجل المحافظة اي حوادث استهداف للابراج الكهربائية خلال الصيف الحالي.

وتتعرض ابراج الطاقة في المحافظات الساخنة (ديالى وكركوك وصلاح الدين) باستمرار الى هجمات بالعبوات الناسفة والاسلحة المتوسطة لدواع تخريبية او ارهابية تقف وراءها جماعات ارهابية.