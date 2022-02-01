طائرات تركية تقصف مواقع "عمالية" في جبل سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري بأن طائرات تركية قصفت مساء يوم الثلاثاء مواقع لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في جبل سنجار معقل الكورد الإيزيديين بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف تركز على مواقع وانفاق حفرها مقاتلو حزب العمال الكردستاني على امتداد جبل سنجار بدءاً من منطقة جل ميران الى الحدود مع سوريا.

وأضاف المصدر أنه تم سماع دوي عشرات الانفجارات الناجمة عن القصف فوق الجبل، دون معرفة الخسائر.

وقال مصدر أمني آخر لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات التركية شنت ٢٠ ضربة جوية على الأقل استهدفت انفاق العمال الكوردستاني في جبل سنجار.