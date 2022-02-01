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قتلى وجرحى بقصف تركي على مخيم مخمور ومواقع "عمالية" في قره جوخ

Category: أمـن

Date: 2022-02-01T19:35:35+0000
قتلى وجرحى بقصف تركي على مخيم مخمور ومواقع "عمالية" في قره جوخ

شفق نيوز/ أفاد مصدر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان ومصدر أمني بأن طائرات تركية قصفت مساء يوم الثلاثاء مخيم مخمور بمحافظة نينوى والواقع على بعد ٥٠ كيلومترا جنوب أربيل، ومواقع لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في جبال قره جوخ.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المقاتلات التركية قصفت ستة مواقع لحزب العمال الكردستاني في سلسلة جبل قره جوخ جنوب اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مخيم مخمور للاجئين الكورد من تركيا تعرض هو الآخر إلى قصف شنته طائرات تركية.

وأضاف أن ٨ قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف المخيم بينهم قيادي من العمال الكوردستاني في حصيلة أولية. 

وأظهر مقطع مصور ألسنة النيران والدخان يتصاعد من عدة أماكن داخل مخيم مخمور.

ويضم المخيم المئات من العائلات الكوردية التي نزحت من تركيا منذ سنوات طويلة، وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني يتخذ من المخيم منطلقا لتدريب مقاتليه وشن هجمات داخل الأراضي التركية.

وجاء قصف مخيم مخمور بالتزامن مع قصف جوي عنيف طال أهداف لحزب العمال الكوردستاني في جبل سنجار.

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