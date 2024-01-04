طائرات تحلق بارتفاعات منخفضة في سماء بغداد

شفق نيوز/ نوهت وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، بتحليق طائرات القوة الجوية وطيران الجيش بارتفاعات منخفضة في سماء العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نسترعي انتباه المواطنين، ستقوم طائرات القوة الجوية وقيادة طيران الجيش، بالتحليق فوق سماء العاصمة بغداد، وبارتفاعات منخفضة، لإجراء ممارسات ميدانية استعداداً للاحتفال بالذكرى الثالثة بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي، مما قد يؤدي إلى سماع أصوات تلك الطائرات، لذا اقتضى التنويه".

ويحتفل العراق يوم السبت المقبل السادس من كانون الثاني الجاري، بالذكرى 103 على تأسيس الجيش العراقي.