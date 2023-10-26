طائرات القوة الجوية العراقية تقصف اوكاراً لتنظيم داعش في حمرين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، عن توجيه ضربات جوية من قبل الطائرات المقاتلة استهدفت أوكاراً لعناصر تنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طائرات F16 العراقية واستناداً لمعلومات مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون والتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة، وجهت ضربة جوية ناجحة استهدفت أوكاراً للإرهاب في سلسلة جبال حمرين خلفت خسائر في خلايا الإرهاب المنهزم في عدته وعديده".

وأشارت القيادة إلى أنها ستنشر تفاصيل العملية في وقت لاحق.