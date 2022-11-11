طائرات الـF16 العراقية توجه 3 ضربات لجماعات تنظيم داعش جنوبي كركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة، بقيام طائرات القوة الجوية العراقية ضربات على تجمع لتنظيم داعش جنوبي كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "ووفقاً لمعلومات دقيقة ومتابعة مثمرة من جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات العراقي، نفذت طائرات القوة الجوية بواسطة طائرات F16 ثلاث ضربات دقيقة على مجموعة من الإرهابيين في اطراف قرية بير احمد بمحافظة كركوك".

واضاف البيان ان العملية تمت "بإسناد ومتابعة وتطويق الابطال من جهاز مكافحة الارهاب وقطعات المقر المسيطر في قاطع كركوك للمكان للمستهدف".

ولم يتطرق البيان إلى الخسائر التي لحقت بتنظيم داعش جراء الضربة الجوية، مشيرا إلى أن التفاصيل ستنشر لاحقا.