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طائرات الـF16 العراقية تنفذ ضربة جوية على تجمع لداعش في مكحول

Category: أمـن

Date: 2022-01-24T05:07:58+0000
طائرات الـF16 العراقية تنفذ ضربة جوية على تجمع لداعش في مكحول

شفق نيوز/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم الاثنين، تنفيذ طائرات F_16 اربع ضربات جوية استهدفت تجمعاً مكوناً من اربعة ارهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.

وذكر اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الارهابيين "تم قتلهم جميعاً، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً عن هذه الضربات".

وأضاف رسول؛ "كما وعدت اجهزتنا الأمنية فإن هذه العملية تأتي استكمالا للعملية التي نفذت جنوب قضاء الحضر وأسفرت عن قتل قياديين إثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين وإرهابي ثالث كان معهم في العجلة التي كانوا يستقلونها". 

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