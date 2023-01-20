طائرات الـF16 العراقية تدمر 4 أوكار ارهابية شمالي الطوز

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، تدمير أوكار وقتل "إرهابيين" في طوزخورماتو.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وبإشراف من قبل نائب قائد العمليات المشتركة، من رصد اربعة أوكار للإرهابيين شمالي قضاء الطوز، حيث نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربات دقيقة، أسفرت عن تدمير هذه الأوكار وقتل من فيها من عناصر إرهابية".