طائرات الـ F16 العراقية تنفذ ضربات جوية في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الأحد، عن تنفيذ الطائرات الحربية العراقية عدة ضربات جوية استهدفت مفرزة لعناصر تنظيم داعش في ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات الـF16 العراقية، نفذت ثلاث ضربات جوية استهدفت مفرزة لعناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة نارين بمحافظة ديالى".

وأضافت أن الضربات جاءت "بناء على معلومات استخبارية من قبل جهاز الأمن الوطني، ومتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وبينت ان "قطعات الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات ديالى، شرعت بالتوجه الى المنطقة المستهدفة لتفتيش المكان".