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طائرات الـ"أف 16" العراقية تدمر وكراً وتقتل من بداخله في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2022-08-26T16:58:46+0000
طائرات الـ"أف 16" العراقية تدمر وكراً وتقتل من بداخله في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، عن تدمير وكرا لتنظيم داعش وقتل من بداخله بضربات جوية لطائرات أف 16 العراقية في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من الأبطال في جهاز المخابرات الوطني، نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين جوية استهدف خلالهما بواسطة طائرات F_16 العراقية وكر مهم لعناصر عصابات داعش الإرهابية بالقرب من وادي "ابو موقانير" شمالي منطقة جباب ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة".

وأوضحت ان "هذه العملية جاءت بعد محاصرة قطعات من الفرقة السابعة ومفرزة من جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، هذا الوكر وقد أسفرت هذه الضربتين عن تدمير الوكر المستهدف وقتل من بداخله من عناصر إرهابية".

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