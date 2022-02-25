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طائرات الـ "أف 16" العراقية تجري تدريبات قتالية مع "رافال" الفرنسية

Category: أمـن

Date: 2022-02-25T12:10:04+0000
طائرات الـ "أف 16" العراقية تجري تدريبات قتالية مع "رافال" الفرنسية

شفق نيوز/ أجرى العراق مناورة تدريبية مع سلاح الجو الفرنسي لتعزيز القدرات القتالية للطيارين العراقيين.

وذكر بيان للتحالف الدولي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن طائرات رافال الفرنسية والطائرات العراقية F-16 أجرت تدريبات قتالية جوية مشتركة لتعزيز القدرة القتالية للطيارين العراقيين للعمل بسرعة وفعالية أكبر في بيئة مشتركة.

وفي بيان آخر للقوات الاستشارية للتحالف الدولي؛ أشار إلى نقل عشرات المنصات من الحواجز الدفاعية ومئات من لفائف الأسلاك الشائكة إلى شركائنا في ⁧‫قوات الأمن العراقية‬⁩ لدعم جهودهم المستمرة لتعزيز الإستقرار وضمان هزيمة داعش الدائمة.

https://twitter.com/EtatMajorFR/status/1496517542353027075

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