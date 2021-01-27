سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طائرات التحالف تفتك بأربعة دواعش وتحولهم لأشلاء في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-01-27T11:15:42+0000
طائرات التحالف تفتك بأربعة دواعش وتحولهم لأشلاء في كركوك

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، بمقتل أربعة عناصر في تنظيم داعش بقصف جوي لطائرات التحالف الدولي في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استكمالا للعمليات الاستباقية التي تشرف عليها قيادة العمليات المشتركة لمطاردة بقايا عصابات داعش الإرهابية في المناطق الجبلية والنائية وغيرها من المناطق، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وجهت قيادة العمليات المشتركة طيران التحالف الدولي بدك أحد أوكار عصابات داعش بأسلحة متطورة ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأضافت أنه، "من أجل معرفة ومتابعة نتائج هذه الضربة خرجت قوة من الفوج الرابع في لواء المشاة 34 بالفرقة التاسعة الى منطقة الطامور، حيث عثرت على أشلاء لأربعة عناصر إرهابية من عصابات داعش، وعجلة مدمرة، وجرار زراعي، ودراجة نارية مدمرة أيضا، كما عثرت على بندقيتين نوع كلاشنكوف".

وأشارت إلى أن "قيادة العمليات المشتركة تواصل جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية التي ترد إليها من خلال الجهد الميداني والمتابعة المستمرة لتحركات بقايا العصابات الإرهابية".

related

التحالف الدولي يقتل ارهابيين جنوبي كركوك

Date: 2019-07-07 20:48:52
التحالف الدولي يقتل ارهابيين جنوبي كركوك

بإنزال جوي مشترك.. الإطاحة بأربعة دواعش في كركوك

Date: 2020-09-07 18:14:26
بإنزال جوي مشترك.. الإطاحة بأربعة دواعش في كركوك

قصف دولي ينهي حياة ثلاثة من قادة داعش كركوك

Date: 2021-01-12 05:24:49
قصف دولي ينهي حياة ثلاثة من قادة داعش كركوك

داعش يقتل شخصين بعد اختطافهما ويردي ثالثا اراد نقل جثتيهما في كركوك

Date: 2019-12-25 06:43:17
داعش يقتل شخصين بعد اختطافهما ويردي ثالثا اراد نقل جثتيهما في كركوك

سقوط ضحية بهجوم لداعش على القوات الامنية جنوب غربي كركوك

Date: 2020-12-20 10:32:13
سقوط ضحية بهجوم لداعش على القوات الامنية جنوب غربي كركوك

العراق يستبق انتهاء الاتفاق مع التحالف الدولي باجراء عسكري

Date: 2020-01-30 16:52:25
العراق يستبق انتهاء الاتفاق مع التحالف الدولي باجراء عسكري

واشنطن ترفض تأكيد إجلاء موظفي لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من العراق

Date: 2019-06-22 07:58:00
واشنطن ترفض تأكيد إجلاء موظفي لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من العراق

بينهم عناصر بأجهزة صدام حسين.. من هي القيادات الداعشية التي أسقطها التحالف؟

Date: 2019-11-14 13:41:40
بينهم عناصر بأجهزة صدام حسين.. من هي القيادات الداعشية التي أسقطها التحالف؟