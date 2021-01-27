طائرات التحالف تفتك بأربعة دواعش وتحولهم لأشلاء في كركوك

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، بمقتل أربعة عناصر في تنظيم داعش بقصف جوي لطائرات التحالف الدولي في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استكمالا للعمليات الاستباقية التي تشرف عليها قيادة العمليات المشتركة لمطاردة بقايا عصابات داعش الإرهابية في المناطق الجبلية والنائية وغيرها من المناطق، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وجهت قيادة العمليات المشتركة طيران التحالف الدولي بدك أحد أوكار عصابات داعش بأسلحة متطورة ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأضافت أنه، "من أجل معرفة ومتابعة نتائج هذه الضربة خرجت قوة من الفوج الرابع في لواء المشاة 34 بالفرقة التاسعة الى منطقة الطامور، حيث عثرت على أشلاء لأربعة عناصر إرهابية من عصابات داعش، وعجلة مدمرة، وجرار زراعي، ودراجة نارية مدمرة أيضا، كما عثرت على بندقيتين نوع كلاشنكوف".

وأشارت إلى أن "قيادة العمليات المشتركة تواصل جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية التي ترد إليها من خلال الجهد الميداني والمتابعة المستمرة لتحركات بقايا العصابات الإرهابية".