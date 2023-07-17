طالب نجفي ينهي حياته حرقاً بسبب نتائج الثالث المتوسط

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الاثنين، بأن طالبا في الصف الثالث متوسط أقدم على الانتحار حرقاً وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "طالبا في الصف الثالث متوسط ويبلغ من العمر 15 عاما أقدم على الانتحار حرقاً بواسطة مادة النفط داخل منزله بأحد أحياء مدينة النجف مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "سبب الانتحار يعود لرسوب الشاب اليوم بنتائج البكالوريا".

وبين المصدر، ان "قوة امنية وصلت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".