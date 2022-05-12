طالبوا بالإفراج عن "حجي محسن".. إصابة 7 متظاهرين برصاص الأمن جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، يوم الخميس، بإصابة سبعة متظاهرين بإطلاقات نارية خلال صدامات مع القوات الأمنية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المتظاهرين تجمعوا وسط مدينة الناصرية للمطالبة بإطلاق سراح (حجي محسن) المعتقل من قبل الامن الوطني بسبب محاولته ابتزاز مدير بلدية الناصرية".

وبين أن "أثناء محاولة القوات الأمنية فض التظاهرة حصلت صدامات مع المتظاهرين ما أدى إلى إصابة بعضهم".

وأشار إلى أن "فريقاً من الامن الوطني كان قد اعتقل في وقت سابق المدعو (حجي محسن) بتهمة الابتزاز، فضلا عن دعاوى أقامتها ضده مدير بلدية الناصرية".