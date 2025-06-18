طالبه بتسديد فاتورة الكهرباء فأطلق النار عليه.. جريمة تطال موظف جباية بكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، بإصابة موظف حكومي بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل صاحب مركز تجاري في منطقة بنجا علي، بعد مشادة على خلفية مطالبته بتسديد ديون متراكمة لصالح دائرة الكهرباء.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الموظف محمد سمير، أحد منتسبي قطاع النصر في فرع توزيع كهرباء كركوك، أُدخل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بطلق ناري في أثناء أداء واجبه الرسمي، وقد خضع لعملية جراحية عاجلة لاستخراج الرصاصة، وهو الآن تحت الرعاية الطبية المكثفة".

وفي بيان شديد اللهجة ورد لوكالة شفق نيوز، أدان فرع توزيع كهرباء كركوك "الجريمة النكراء" التي طالت أحد موظفيه، مشيراً إلى أن "الاعتداء جرى أثناء مطالبة الموظف بدفع مستحقات مالية مترتبة على صاحب المركز التجاري لصالح المديرية".

وقال مدير فرع توزيع كهرباء كركوك، ليث طلعت علي، إن "هذا الفعل الإجرامي لا يمثل فقط اعتداءً على موظف يؤدي واجبه وفق القانون، بل هو اعتداء مباشر على هيبة الدولة وعلى مؤسساتها الخدمية".

وأضاف علي، "نحمّل الجاني المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة، ونطالب الجهات الأمنية والقضائية بالتحرك العاجل لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة".

وطالب بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لحماية موظفي القطاع أثناء تأدية واجباتهم، بما يضمن سلامتهم ويحول دون تكرار مثل هذه الجرائم".

وختم فرع توزيع كهرباء كركوك بيانه بالقول: "كرامة موظفينا وسلامتهم مسؤوليتنا جميعاً، ولن نتهاون في الدفاع عنهم وملاحقة المعتدين بكل الوسائل القانونية المتاحة".