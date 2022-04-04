طالبه المدرس بواجباته فأمطره بالرصاص.. طالب يشن هجوماً مسلحاً على مدرسة جنوبي العراق (صور)

شفق نيوز/ شن طالب في المرحلة المتوسطة وشقيقه، في ذي قار، يوم الاثنين، هجوماً مسلحاً على مدرسته وأحد المدرسين شمالي المحافظة، "امتعاضاً" على مطالبة المدرس للطالب بإحضار وليّ أمره بسبب عدم تحضيره واجباته.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان احد المدرسين في ثانوية "العزة" المختلطة بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، ارسل احد طلبته إلى المنزل من أجل إحضار ولي أمره لعدم تحضيره واجباتها، فما كان من الطالب الا ان تعرض لعجلة المدرس بآلة حادة وتسبب بأضرار مادية كبيرة لها.

واشار الى ان والد الطالب قام بتقديم اعتذار لإدارة المدرسة وطلب الصفح لكونه طفلا صغيرا وغير مدرك لتداعيات تصرفاته، مبينا ان إدارة المدرسة استجابت لطلب والد الطالب وعفت عن الطالب وأرجعته للدرس.

وبين مراسلنا ان الطالب وبدلاً من الاستمرار بالدرس هرب من المدرسة باتجاه منزله وعاد بسلاح ناري مع شقيقه الاكبر، دون علم والدهما، وامطرا المدرسة بوابل من الرصاص، ثم فتحا نيران سلاحهم على عجلة المدرس وتسببا بأضرار جسيمة لها، ثم لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة.

ولفت المراسل إلى ان الاجهزة الامنية طوقت المدرسة وباشرت بتقييم الاضرار التي تسبب بها الهجوم المسلح، وبدأت بالبحث عن الطالب وشقيقه.

يشار إلى أن محافظة ذي قار شهدت في الآونة الأخيرة عدة هجمات قام بها طلاب أو أولياء أمورهم ضد عدد من المدارس والإدارات المدرسية والكوادر التدريسية، اقتصر بعضها على الأضرار المادية في أدى أخرى لإصابات بشرية.