"طابوگة" كشفت المستور.. شفق نيوز تكشف تفاصيل مقتل عنصر "استخباراتي" بحبوبي الناصرية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، عن حيثيات حادث مقتل عنصر أمني وسط ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية، التي شهدت مصادمات دامية بين محتجين وقوات أمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العنصر الأمني ويدعى صالح البدري ينتمي لفوج المهمات التابع لاستخبارات الشرطة الاتحادية، وكان مكلفاً بواجب رسمي وسط جموع المتظاهرين، لكن بلباس مدني".

وبين، "أثناء المناوشات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الحبوبي، تعرض البدري للضرب بـ(طابوگة)- قطعة حجر- من الخلف بطريق الخطأ، فطرحته أرضا، وعند سقوطه ظهر مسدسه الشخصي، فثار الهلع بين المتظاهرين".

وأضاف "أثناء تجمهر المتظاهرين حول البدري قامت مجموعة مندسة بينهم، بتفتيش ملابسه فعثروا على هوية تدل على أنه عنصر أمني، فقامت المجموعة بطعنه عدة طعنات وضربه بطلق ناري من مسدسه الشخصي".

وأكد المصدر، أن "الأجهزة الأمنية تتابع عبر مصادرها الخاصة المتسببين بقتل البدري وتوصلت الى معلومات دقيقة حول الجناة، ستعلن عنها خلال الساعات المقبلة".

وكانت ساحة الحبوبي شهدت أمس الأول الأحد، أحداثاً دامية تسببت بإصابة 111 شخصا من طرفي القوات الأمنية والمتظاهرين، فيما توفي عنصر أمني بطلق ناري ما يزال مجهول المصدر، بحسب الروايات الرسمية.

وفي كانون الأول 2020 تمكنت القوات الأمنية من فض اعتصام في ساحة الحبوبي استمر لنحو عام كامل، غير أن الاحتجاجات عادت من جديد في أطراف الساحة منذ السبت 9 كانون الثاني 2021، للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء