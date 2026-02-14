ضوء "ليزر" بيد طفل يشعل شجاراً مسلحاً مع قوة أمنية جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، باندلاع شجار مسلح بين قوة امنية ومجموعة من الأشخاص شمال مدينة الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضوء ليزر بيد أحد الأطفال تسبب باندلاع عراك بالأيدي بينه ومفرزة امنية تابعة لشرطة النجدة شمال مدينة الناصرية"، مبيناً أن "الشجار تطور لاحقا بين المفرزة الامنية واشقاء الطفل الذين تدخلوا في المعركة".

وبين المصدر، ان "القوة الأمنية قامت بإطلاق النار على دار الأشقاء الثلاثة الذين هربوا بعد استخدام الرصاص "، لافتا إلى أن "احد عناصر المفرزة اصيب بجروح طفيفة أثناء العراك بالأيدي وتمزيق ملابسه".

وتابع المصدر، ان" قوة امنية لاحقا طوقت المنزل واعتقلت الاشقاء الثلاثة، كما احد افراد المفرزة الامنية بتهمة اطلاق النار على ذمة التحقيق ".