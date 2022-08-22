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ضمن ملف التلاعب بأصول العقارات.. اعتقال مسؤولين حكوميين في الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-08-22T11:58:59+0000
ضمن ملف التلاعب بأصول العقارات.. اعتقال مسؤولين حكوميين في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاثنين، باعتقال مسؤولين اثنين في دائرة التسجيل العقاري وشخص ثالث بقضية فساد إداري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية اعتقلت معاون المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الجانب الايسر لمدينة الموصل (طابو الزهور) ومسؤول الحسابات، وشخصاً ثالثاً ليس موظفاً، واقتادتهم للتحقيق معهاً".

وبين أن "الاعتقال تم بناء على أمر قبض قضائي من اللجنة المكلفة بالتحقيق بملف التلاعب بالأراضي وأوراق التسجيل العقاري التي شكلتها رئاسة الوزراء قبل أكثر من عام".

ومنذ العام الماضي ولغاية الآن اعتقلت هيئة النزاهة العديد من المسؤولين والموظفين في دائرة التسجيل العقاري بالموصل بسبب التلاعب بأوليات عقارات تعود ملكيتها للدولة ولمواطنين.

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