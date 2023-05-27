ضمن عملية "سيوف الحق".. البيشمركة تدمر معدات ومضافات لداعش بين ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أعلنت قوات البيشمركة، اليوم السبت، تدمير معدات ومضافات لتنظيم (داعش) في ثلاثة محافظات ضمن عملية امنية انطلقت بمشاركة القوات الاتحادية والحشد لتطهير الفراغات الامنية الشاغرة ومنع عودة بؤر الارهاب.

وقال العميد جمال واراني آمر اللواء 731 في البيشمركة -المحور الثاني لوكالة شفق نيوز، إن "قواتنا وضمن عملية (سيوف الحق) التي انطلقت بين محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين بالتعاون بين القوات الاتحادية والحشد والبيشمركة تمكنت من تدمير عجلة لداعش والاستيلاء على اسلحة ومعدات حربية ومؤن وادوية ضمن محورنا الممتد من قاطع بلكانة وشوراو وصولاً الى طوزخورماتو شرقي صلاح الدين".

وأضاف ان "العمليات مستمرة وتسير بتنسيق عال مع القوات الاتحادية والحشد وفق المضامين المرسومة".

من جانبه قال آمر لواء 17 في البيشمركة، العقيد حكيم كريم ساتي، لوكالة شفق نيوز، إن "العمليات ضمن محورنا الممتد من مناطق قاطع غره وقوره شاي وبلكانة وصولا الى شركة النفط بين حدود كركوك وصلاح الدين تسير بنجاح دون اي مشاكل او حوادث وبالاشتراك مع قوات اللواء التاسع للبيشمركة والقوات الاتحادية".

واكد ساتي "العثور على أكواخ وأفران خبز طينية ومؤن غذائية لعناصر داعش دون العثور او القبض على اي من عناصر التنظيم"، مشيراً إلى ان "العمليات مستمرة في عموم المحاور المقررة بين العمليات المشتركة والبيشمركة".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الخامسة من عملية "سيوف الحق" في أطراف ثلاث محافظات لملاحقة عناصر داعش.

وذكر بيان للخلية أنه "وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، انطلقت المرحلة الخامسة من عمليات سيوف الحق، استناداً إلى معلومات استخبارية في ديالى وطوز خورماتو وكركوك لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك بين المركز والإقليم".