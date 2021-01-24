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ضمن عمليات "ثأر الشهداء".. القوات العراقية تطيح بـ3 إرهابيين في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-01-24T09:29:23+0000
ضمن عمليات "ثأر الشهداء".. القوات العراقية تطيح بـ3 إرهابيين في الأنبار

شفق نيوز/ اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الأحد، عن القاء القبض على 3 إرهابيين ضمن عمليات "ثأر الشُهداء" التي انطلقت اول امس.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لليوم الثالث على التوالي يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة عملياته الناجحة التي إنطلقت فجر يوم الجمعة، حيثُ تمكنت تشكيلات جهازنا البطلة من ضرب شبكة إرهابيـة لها صلات عديدة مع بقايا عصابات داعـش الإرهابيـة".

واشار البيان الى "إلقاء القبض على 3 عناصـر إرهابيـة في قضـاء هيت شمال مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار عثر خلالها على وثائق هامة وناظور يستخدم لمُراقبة الأرتال العسكرية".

وتابع ان "عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم وصل إلى 10 عناصر خلال الأيام الثلاثة الماضية".

واكد البيان ان "جهاز مكافحة الإرهاب يستمد قوته من مؤازرة الشعب العراقي وبدورهِ لم ولن يتوقف عن تنفيذ مهامه الأساسية والمهام التي يُكلف بها حتى يصل العراق إلى أجواء آمنة ومُستقرة".

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