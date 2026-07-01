ضمن حملة ملاحقة "الفاسدين".. انتشار واسع للمغاوير قرب الخضراء وسط بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بانتشار قوات المغاوير بشكل واسع في عدد من مناطق العاصمة بغداد القريبة من المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن هذا الانتشار يأتي ضمن الخطة الأمنية المتواصلة لملاحقة المطلوبين الصادرة بحقهم أوامر قضائية بقضايا الفساد المالي.

وتأتي هذه الخطوات القضائية والأمنية المتلاحقة في سياق حملة إجراءات متصاعدة تشهدها البلاد، والتي تطال مسؤولين ونواباً ورجال أعمال، ضمن مسار أعلنت الحكومة تعهّدها بمواصلته لإنفاذ القانون واسترداد المال العام.