ضمن حملة "المحتوى الهابط".. القبض على "وردة العراقية" بأمر قضائي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بصدور أمر قبض على "وردة العراقية" ضمن حملة مكافحة "المحتوى الهابط".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على الفنانة (وردة العراقية) بتهمة المحتوى الهابط وفق مذكرة قبض قضائية".

وتشتهر "وردة العراقية" بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ذات محتوى خادش للحياء.

ويوم الخميس الماضي، اعتقلت قوة أمنية المغنية عنود الأسمر بتهمة ارتكاب فعل مخل بالحياء.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن عنود تم اعتقالها في بغداد بعد عودتها من أربيل.