ضمن جهود مكافحة الإرهاب.. انطلاق عمليات تفتيش في مناطق "وعرة" بصلاح الدين (صور)

شفق نيوز/ نفذت القوات الأمنية في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، عمليات تفتيش وتمشيط واسعة في المناطق الوعرة والقصبية المحاذية لنهر العظيم، والتي تشكل حدوداً فاصلة مع قاطع عمليات ديالى، ضمن إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الأمني وملاحقة العناصر الإرهابية.

وقال مصدر في شرطة صلاح الدين، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "العمليات شملت تفتيش حاوي الدراويش، وحاوي حميد الشويش، ومنطقة المرحلة الرابعة، وقد جرت بجهد ميداني مكثف وتنسيق عالي بين تشكيلات الأجهزة الأمنية المختلفة".

وأضاف المصدر أن "القوات نفذت عمليات تفتيش دقيقة وبإسناد جوي وبري، بهدف إحباط أي محاولات تسلل أو إنشاء مضافات إرهابية في تلك المناطق النائية والصعبة التضاريس".

وأشار إلى أن "العمليات أسفرت عن العثور على عدد من المضافات وأدلة تشير إلى تحركات مشبوهة، وقد تم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة".

وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار الخطة الاستباقية التي تعتمدها قيادة العمليات لملاحقة فلول تنظيم داعش وتأمين المناطق المحاذية بين محافظتي صلاح الدين وديالى، التي تشهد بين الحين والآخر تحركات لعناصر خارجةعنالقانون.