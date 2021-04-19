ضماناً لسلامتهم.. الفلبين تطلق برنامج "تحديد الهوية" لرعاياها في العراق

شفق نيوز/ بدأت سفارة الفلبين في بغداد، بتطبيق برنامج تحديد الهوية للمواطنين الفلبينيين المقيمين في العراق كجزء من جهودها من أجل توثيق جميع المواطنين في العراق.

ونقلت صحيفة "مانيلا بوليتين" الفلبينية عن وزارة الشؤون الخارجية في مانيلا قولها، إن "هذه الخطوة تهدف إلى توفير إحساس بالأمان، وهي تشكل طريقة بديلة لتحديد الهوية بين الفلبينيين في المقيمين خارج البلاد، خاصة في فترات الاوضاع الحرجة حيث يختار بعض أصحاب العمل مصادرة جوازات السفر بموجب نظام الكفالة".

وبموجب نظام الكفالة ، يُطلب من العمال الأجانب أن يكون لديهم كفيل داخل الدولة يكون مسؤولا عن تأشيراتهم ووضعهم القانوني، مما يخلق فرصا للاستغلال حيث يعمد بعض أصحاب العمل الى مصادرة جوازات سفرهم.

ومنذ العام 2019، أظهرت سجلات وزارة الخارجية أن أربعة فلبينيين سُجنوا لعدم وجود الوثائق المناسبة مثل جوازات السفر والتأشيرات السليمة.

وبحسب الصحيفة الفلبينية، يوجد حاليا 1900 عامل فلبيني موثق في العراق، بينهم 433 في اربيل، و 293 في بغداد، والآخرون منتشرون في أجزاء أخرى من البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية في تقرير أن ما يقدر بنحو 500 فلبيني مصنفون على أن أوضاع اقامتهم غير موثقة.

واشارت الى ان معظم الفلبينيين في العراق يشتغلون كعمال في المنازل، وموظفون في مكاتب، وممرضات، ورجال إطفاء، وفنيي كهرباء، وعاملين في مجال الأغذية الى جانب وظائف أخرى.

ومن أجل الاستفادة من بطاقة الهوية المجانية ، تشجع سفارة الفلبين مواطنيها على التسجيل في shorturl.at/nMoS1 أو تنزيل النموذج وإرساله بالبريد الإلكتروني إلى bag [email protected] مع نسخة من جواز السفر وصورة 2 × 2.