"ضغوطات التدريب" تنهي حياة طالب في الكلية العسكرية العراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم السبت، بمصرع شابين أحدهما طالب في الكلية العسكرية بحادثين منفصلين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شابا يبلغ من العمر 30 عاما أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في قرية (جديدة الاغوات)، غربي قضاء الخالص 20 كم شمال شرق بعقوبة بسبب مشاكل مالية، موضحا أن سلطات الأمن فتحت تحقيقا بالحادث فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي.

وفي حادث آخر، وبحسب المصدر نفسه، توفي طالب في الكلية العسكرية جراء ضغوطات التدريب في الكلية ببغداد.

وبين المصدر، أن الطالب من سكان قضاء بلدروز في محافظة ديالى، وقد توفي جراء إصابته بالفشل الكلوي أثناء التدريبات ضمن الدورة 113 للكلية العسكرية العراقية، مشيراً إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا بالحادث.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال شهر بعد وفاة طالب آخر من سكان ديالى للسبب نفسه.