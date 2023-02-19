"ضغط الدم" يجهز على نزيل بسجن الحوت والعثور على جثة موظف في الناصرية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بتسجيل وفاة جديدة داخل سجن الناصرية المركزي جنوبي غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزيلا من اهالي العاصمة بغداد يبلغ من العمر 39 عاما توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) بسبب ارتفاع ضغط الدم".

وبين المصدر، ان " النزيل محكوم بالاعدام شنقا حتى الموت والسجن 15 عاما نتيجة إدانته بارتكاب أعمال إرهابية وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب ".

من جانب آخر، عثرت قوة امنية على جثة رجل خمسيني شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة موظف حكومي يعمل في شركة القابلوات مقتول بطريقة الإعدام من خلال تلقيه رصاصة في الرأس في إحدى الساحات الخدمية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، دون ذكر مزيد من التفاصيل، حول أسباب الجريمة".