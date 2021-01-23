ضربتان جويتان للتحالف الدولي ترديان 7 عناصر من داعش قرب أربيل

شفق نيوز/ افادت خلية الاعلام الأمني يوم السبت بمقتل 7 عناصر من داعش بضربتين جويتين للتحالف الدولي استهدفتا سلسلة جبال قره جوغ التابعة لقضاء مخمور قرب محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقالت الخلية في بيان اليوم انه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي ينفذ ضربتين جويتين الأولى في سلسلة "جبال قره جوغ والآخرى ضمن قاطع كركوك".

واضاف البيان ان الضربتين "اسفرتا عن قتل ٧ عناصر من داعش وتدمير ٤ انفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية".

ويبعد قضاء مخمور عن مدينة أربيل نحو 60 كيلومترا، ويضم نواحي (ديبكه و قراج و كنديناوه و الكوير).

ويقع قضاء مخمور بالضبط بين أربع محافظات في العراق والمحافظات هي اربيل كركوك نينوى و محافظة صلاح الدين.

وتعتبر مخمور من أكثر المناطق خصوبة من الناحية الزراعية وبشكل خاص الزراعة الموسمية كالشعير والقمح واكثرية الناس يعملون على الزراعة والثروة الحيوانية للحصول على الريع.

ويتألف الطابع الأثني في مخمور من القوميتين الكوردية والعربية والأكثرية الساحقة من السكان هم من الكورد حيث يكونون 95% من نسبة السكان.

وقد اقتطع النظام السابق قضاء مخمور من محافظة اربيل والحقه بمحافظة نينوى بعد عام 1991 ليصبح القضاء من المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

ويوجد في قضاء مخمور "معسكر مخمور للاجئين"، الذي يأوي الالاف من كورد تركيا، فروا من الاشتباكات بين حزب العمال الكوردستاني والحكومة التركية في عام 1990.

يشار الى ان القوات العراقية قد بسطت سيطرتها على القضاء بعد احداث 16 اكتوبر عام 2017 في الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية بعد استفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كوردستان.