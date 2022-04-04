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ضربتان جويتان عراقيتان تجهزان على مجموعة "إرهابيين" جنوب غربي نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-04-04T14:10:26+0000
ضربتان جويتان عراقيتان تجهزان على مجموعة "إرهابيين" جنوب غربي نينوى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الإثنين، مقتل مجموعة من "الإرهابيين" بقصف جوي عراقي جنوب غربي نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت قوة من اللواء 75 في الفرقة 16 ضمن قيادة عمليات نينوى، واجب بحث وتفتيش في سلسلة جبال نويگيط جنوب غربي نينوى، ولاحظت مجموعة من الإنفاق وتم قتل احد الارهابيين الانتحاريين في اشتباك للقوة، فيما فجر إرهابي انتحاري نفسه داخل إحدى الإنفاق، مما تسبب بإصابات طفيفة لاثنين من الضباط واثنين من المراتب".

وأضافت، "بعدها اوعزت خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة للقوة بالانسحاب والابتعاد عن الإنفاق، لكي تقوم طائرات القوة الجوية بتنفيذ المعالجة التي بدورها نفذت ضربتين جويتين على نفقين، أسفرتا عن قتل الإرهابيين الذين كانوا بداخلهما".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أفاد مصدر أمني، بإصابة عدد من الجنود العراقيين وضابطين اثنين بهجوم انتحاري استهدفهم جنوبي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "8 جنود من الجيش العراقي بينهم ضابط برتبة مقدم وآخر برتبة ملازم اول أصيبوا بهجوم انتحاري بحزام ناسف استهدفهم خلال عملية تفتيش ضمن جبال نويكيط الواقعة جنوب الموصل".

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